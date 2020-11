Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit mutmaßlich verletztem, noch unbekannten Kind

PirmasensPirmasens (ots)

Ein Unfallzeuge meldete gestern, gegen 16:30 Uhr, einen Unfall in der Zwingerstraße/Ecke Rodalber Straße. Ein vor ihm fahrender, grauer Renault Scenic wollte nach rechts abbiegen. Die Fahrerin übersah dabei wohl einen circa 10jährigen Jungen mit asiatischem Erscheinungsbild, der die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte und es habe den Anschein gehabt, dass er am Fuß verletzt gewesen sei. Die Fahrerin habe den Jungen kurz durch das Fenster angesprochen und fuhr dann weiter. Sie wurde an der Halteradresse angetroffen und bestätigte insoweit die Angaben des Zeugen. Allerdings sei sie nur weitergefahren, weil der Junge auf Frage mehrfach geäußert habe, dass er unverletzt sei. Am verursachenden Fahrzeug entstand kein Schaden. Zur vollständigen Klärung des Sachverhaltes wäre es wichtig, den noch unbekannten Jungen zu ermitteln. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere hinsichtlich der Identität des Jungen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu set-zen. pips

