Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer schlägt und schubst Fußgänger - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

13. August 2020 - Kreis Stormarn - 12.08.2020 - Bad Oldesloe

Am 12.08.2020 kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Konflikt zwischen einem Passanten und einem Motorradfahrer auf dem Radwanderweg zwischen Bad Oldesloe und Grabau.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ging ein 54-jähriger Fußgänger aus Bad Oldesloe auf dem Radwanderweg (ehemaliger Bahndamm) aus Blumendorf kommend in Richtung Grabau, als ihm erst ein Motorroller und anschließend eine Gruppe aus vier Motorrädern entgegenkam. Da sich der Mann bereits durch den Roller gestört fühlte und die Nutzung des Weges für Kraftfahrzeuge verboten ist, machte er auf sich aufmerksam und wollte die Gruppe anhalten und zur Rede stellen.

Die Motorräder fuhren zunächst an ihm vorbei weiter in Richtung Blumendorf. Einer der Fahrer hielt dann aber doch an, legte den Helm ab und ging zu dem Passanten. Nach einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung, stieß er ihm gegen die Brust und schlug ihm ins Gesicht. Dadurch verlor der 54-Jährige das Gleichgewicht und fiel in einen Graben. Bleibende Verletzungen trug er nicht davon.

Der Kradfahrer fuhr danach weiter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 190cm groß

- sportliche, trainierte Figur

Bei dem Motorrad könnte es sich um eine Cross-Maschine gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet, oder Motorräder im Bereich des Tatortes gesehen? Wer kennt den/die Fahrer der Motorrad-Gruppe?

