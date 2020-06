Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.06.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unbekannte beschädigen landwirtschaftliches Feld; Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt aktuell in einem Fall wegen Sachbeschädigung. Zwischen Samstagmittag 12.00 Uhr und Sonntagmittag 12.00 Uhr waren Unbekannte offenbar mit einem geländegängigen Fahrzeug in Wehretal im Bereich der Riedhütte unterwegs und haben dort ein Feld, welches mit Zuckerrübenpflanzen bestellt ist, beschädigt. Die Unbekannten zogen mit dem Fahrzeug mehrere Kreise im Feld, so dass dadurch die bevorstehende Ernte teilweise unbrauchbar gemacht wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen dem 10.06.2020, 15.00 Uhr und dem 15.06.2020, 07.00 Uhr von einem weißen Pkw Ford Tourneo die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-GW 25 entwendet. Das Fahrzeug stand im fraglichen Zeitraum in Eschwege auf einem Parkplatz Am Baumesrain geparkt. Der Stehlschaden wird auf 60 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruchsdiebstahl in Kleingarten; Polizei sucht Zeugen

Zwischen vergangenen Samstag 09.30 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr sind Unbekannte in einen Kleingarten am Westring in Eschwege beim dortigen Kleingartenverein eingebrochen. Die Täter brachen gewaltsam die Tür einer Gartenparzelle auf und entwendeten vom Grundstück zwei sog. "Pocket-Bikes" und einen blauen Motorroller. Außerdem versuchten die Täter die auf dem Grundstück befindliche Gartenlaube aufzubrechen. Der Stehlwert wird auf 120 Euro beziffert. Der Sachschaden wird mit 20 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr erfasste ein 34-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf ein Reh, als er auf der Bundesstraße B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Auto wurde mit einem Schaden in Höhe von 1800 Euro in Mitleidenschaft gezogen, das Reh verendete am Unfallort.

Polizei Sontra

Wildunfall

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00.45 Uhr kollidierte auf der Bundesstraße B 400 zwischen Unhausen und dem Kreuzungsbereich "Blinde Mühle" ein 62-jähriger Autofahrer aus Sontra mit einem Fuchs. Am Fahrzeug des Mannes entstand dabei ein Schaden von 3000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Audi A 4; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Samstag ist in der Zeit von 13.50 Uhr bis 14.15 Uhr ein geparktes Auto in Witzenhausen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das betroffene Auto, ein grauer Audi A 4 Avant, stand in der Straße Kespermarkt etwa Höhe Haus Nummer 9 ordnungsgemäß geparkt. Der Audi wurde von dem Unfallflüchtigen an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden an dem Audi könnte der Spurenlage nach zu urteilen beim Wenden oder Rangieren des unbekannten Verursachers entstanden sein. Die Polizei geht hier von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro aus. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

