Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Mülheim/Mosel (ots)

Am Montag, 19.10.2020, in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich in der Industriestraße in Mülheim/Mosel eine Verkehrsunfallflucht.

Der Fahrer eines schwarzen PKW Daimler Benz SLK 200 parkte diesen gegen 03:30 Uhr in Höhe des Hieronimi-Baumarktes am rechten Fahrbahnrand. Bei der Rückkehr gegen 16:00 Uhr stellte er dann Beschädigungen am Fahrzeugheck fest.

Aufgrund des Schadensbildes muss derzeit davon ausgegangen werden, dass der Schaden im Zuge eines Rangiermanövers entstanden ist. Ferner dürfte sich ein Liefer-/Lastkraftwagen als unfallverursachendes Fahrzeug verantwortlich zeichnen.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jeden andere Polizeidienststelle.

