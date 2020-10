Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht!

Minden (ots)

Am 16.10.2020 befuhr ein 38-jährige Verkehrsteilnehmer gegen 22:00 Uhr die B418 von Echternacherbrück kommend in Fahrtrichtung Ralingen. Aus bisher nicht abschließend geklärten Umständen kam der Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Skoda in der Gemarkung Minden nach links von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Meter die Schutzplanke entlang und durchbrach letztendlich das Brückengeländer. Infolgedessen stürzte der PKW die Böschung hinab und kam erst nach einer Drehung in der Prüm zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch den schweren Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei Bitburg erbittet sachdienliche Zeugenhinweise zur Klärung der Unfallumstände unter der Telefonnummer 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg



Ansprechpartnerin: PK'in Kretz

Telefon: 06561-96850

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell