Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autofahrt endet vor Baum

GescherGescher (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagabend eine 33-Jährige in Gescher zugezogen. Die Gescheranerin war auf der Schildarpstraße aus Richtung Lise-Meitner-Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Ersthelfer bargen die Frau aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

