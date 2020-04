Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit leichtverletzter Kradfahrerin

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 19.04.2020, gegen 12.45 Uhr, befuhr eine 19-jährige mit ihrem Leichtkraftrad die L52 von Wittlich in Richtung Hasborn. Wegen einem Fahrfehler verlor die Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt und nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell