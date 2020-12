Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Jungen Radfahrer übersehen

GronauGronau (ots)

Gestürzt und dabei verletzt hat sich ein 11-Jähriger am Donnerstag in Epe. Der Radfahrer aus Gronau war gegen 07.40 Uhr auf dem Geh-/Radweg der Gronauer Straße unterwegs und wollte die Einmündung Riekenhof queren. Kurz zuvor wollte ein Unbekannter von der Gronauer Straße in den Riekenhof abbiegen. Der Autofahrer ließ einen Fußgänger passieren und bog dann ab, ohne auf den herannahenden Radfahrer zu achten. Dieser bremste stark ab und stürzte. Der Junge setzte seine Fahrt zur Schule fort, nachdem sich der Fußgänger nach seinem Wohlbefinden erkundigt hatte. Der Autofahrer hielt nicht. Ob er den Sturz des Radfahrers bemerkt hat, ist unklar. Nach Angaben des Jungen war der Unbekannte mit einem weißen sportlichen Kleinwagen unterwegs. Zur Beobachtung blieb der Junge im Krankenhaus. Seine Mutter hatte ihn dorthin gebracht. Die Polizei bittet den Autofahrer und Zeugen sich mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung zu setzten.

