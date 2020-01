Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Erstaunliche Vorbereitung erspart 43-Jährigen das Gefängnis

Bunde (Ostfrl.) / BAB 280 (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Sonntagabend den Haftbefehl gegen einen 43-Jährigen vollstreckt. Der Mann war der Justiz noch eine vierstellige Summe schuldig. Zur Überraschung der Beamten war der Mann darauf außergewöhnlich gut vorbereitet und ersparte sich dadurch einen Gefängnisaufenthalt.

Der 43-Jährige war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 280 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 20:10 Uhr wurde der Bus von den Bundespolizisten angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 43-jährigen Deutschen stellten die Beamten fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste der Mann noch eine Geldstrafe von 2880,- Euro bezahlen oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 96 Tagen verbüßen. Weil er sich der Ladung zum Strafantritt nicht gestellt hatte, wurde er per Haftbefehl gesucht.

Der Gesuchte zeigte sich von dem Haftbefehl wenig überrascht und war erstaunlich gut vorbereitet. Er gab an, das Geld für diesen Fall bei sich zu Hause auf dem Küchentisch deponiert zu haben. Von der Dienststelle der Bundespolizei rief der Mann seinen Bruder in Hamburg an und bat ihn, die bereitliegende Summe aus der Wohnung des 43-Jährigen abzuholen und bei einer Polizeidienststelle einzuzahlen.

Nachdem der Angerufene die offene Geldstrafe bei der Polizei in Hamburg bezahlt hatte, konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

