Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

BocholtBocholt (ots)

Mal waren es Drogen, mal Alkohol - besser nicht hinters Steuer gesetzt hätten sich am Donnerstag in Bocholt mehrere Autofahrer, die die Polizei kontrolliert hat - denn in ihrem Zustand haben sie damit sich und andere gefährdet:

Unter Alkoholeinfluss stand ein 61 Jahre alter Autofahrer - Polizeibeamte hatten den Mann tagsüber im Stadtgebiet überprüft. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,40 mg/l - ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Auf Amphetamine schlug am späten Abend ein Drogentest positiv an bei einem 20 Jahre alten Autofahrer. Der junge Mann war mit seinem Wagen in der Innenstadt unterwegs. Die Weiterfahrt war damit beendet - die Beamten fertigten eine Anzeige und ein Arzt entnahm in der Polizeiwache Bocholt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Ebenfalls in der Innenstadt kontrollierten Polizeibeamte in der Nacht zum Freitag auch einen 18-jährigen Fahrer. Der Drogentest schlug bei ihm ebenfalls positiv auf Amphetamin an. Auch für ihn stand in der Wache eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt an. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

