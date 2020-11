Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 54-Jährige bei Radunfall verletzt

AttendornAttendorn (ots)

Auf der Kölner Straße in Attendorn hat sich am Dienstag (10. Oktober) gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 54-jährigen Radfahrerin ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die 72-jährige Pkw-Fahrerin von der Kölner Straße nach rechts in die Straße "Zur Lehmkuhle" ab. Dabei querte sie den Fahrweg der 54-Jährigen. Diese konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte sie und verletze sich. Die 54-Jährige wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung geben. Es entstand jeweils ein Sachschaden am Pkw und Fahrrad im dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell