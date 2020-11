Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 55-Jähriger bei E-Bike-Sturz schwer verletzt

AttendornAttendorn (ots)

Am Dienstag (10. November) hat sich gegen 15.50 Uhr ein Fahrradfahrer bei einem Alleinunfall verletzt. Dieser befuhr einen Waldweg in Ortsnähe Hofkühl in Rieflinghausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und blieb schwer verletzt und bewusstlos auf dem Weg liegen. Ein Zeuge entdeckte ihn, leistete "Erste-Hilfe" und alarmierte den Rettungsdienst. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

