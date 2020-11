POL-OE: Hinweisgeber gesucht: Sachbeschädigungen an Pkw

Kreispolizeibehörde Olpe

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Freitag (6. November, 9 Uhr) und Samstag (7. November, 13.45 Uhr) in Neu-Listernohl zwei in der Ewiger Straße geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Pkw standen auf einem Parkplatz einer Bildungseinrichtung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

