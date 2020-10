Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Unfallflucht in der Langenrainer Straße (26.10.2020)

Konstanz-Dettingen (ots)

Zu einer begangenen Unfallflucht ist es am Montagvormittag in der Langenrainer Straße im Ortsteil Dettingen gekommen. Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11 Uhr fuhr ein Unbekannter auf der Langenrainer Straße vermutlich ortseinwärts und streifte hierbei kurz vor der Abzweigung zur Kapitän-Romer-Straße einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Focus. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Ford in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Allensbach (07533 97150) wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.

