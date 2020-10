Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Durch Handwerker ausgelöster Brandalarm verursacht Feuerwehreinsatz an der Geschwister-Scholl-Schule (26.10.2020)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Ein durch Handwerker ausgelöster Brandalarm hat am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz an der Geschwister-Scholl-Schule in der Schwaketenstraße verursacht. Handwerker hatten bei Ihren Arbeiten in der Schule erheblichen Staub verursacht, so dass der aufgewirbelte Staub kurz vor 09.30 Uhr einen Brandmelder aktivierte. Von einem echten Alarm ausgehend, rückte die Konstanzer Wehr mit vier Fahrzeugen und 20 Mann zu dem vermeintlichen Brand aus. Schnell stellte sich heraus, dass ein Fehlalarm vorlag, sodass die Wehrmannschafft das Schulgelände wieder verlassen konnte.

