Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunken mit dem Auto unterwegs (27.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Konstanzer Straße. Die Polizisten kontrollierten einen 25-jährigen Seat-Fahrer, wobei ihnen deutlicher Atemalkohol auffiel. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von über 2,4 Promille an. Der junge Mann musste sein Auto abstellen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Da er zudem noch ein verbotenes Einhandmesser mitführte, gelangt er nicht nur wegen einer Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige. Seinen Führerschein und das Messer musste er bei der Polizei abgeben.

