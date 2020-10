Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Brand in Holzbaufirma 27.10.20, 3 Uhr

Dornhan (ots)

In einer Holzbaufirma am Ortsrand von Dornhan ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Lastwagenfahrer, der einen in der Nähe liegenden Einkaufsmarkt belieferte, entdeckte gegen 3 Uhr im Innern des Verwaltungsgebäudes Feuer. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Wenige Minuten später schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Die Feuerwehren aus Dornhan, Leinstetten, Betzweiler-Wälde und Loßburg, die mit über 80 Einsatzkräften den Brand bekämpften, konnten verhindern, dass die neben dem Gebäude liegende Lagerhalle niederbrannte.Das naheliegende Wohnhaus des Firmeninhabers musste aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro aus. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen.Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell