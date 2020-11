Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer flüchtet - Fußgänger von Pkw angefahren

AttendornAttendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen (9. November) gegen 5.50 Uhr auf dem Weg von einem Mitarbeiterparkplatz zu einer Arbeitsstätte in der Straße "Am Eckenbach" in Attendorn ist ein 61-jähriger Fußgänger von einem Pkw angefahren worden. Als er an einem schwarzen, schlecht beleuchteten SUV vorbeiging, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und touchierte ihn an der rechten Körperseite. Durch den Zusammenstoß stürzte er. Der SUV-Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um den 61-Jährigen zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Wer helfen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

