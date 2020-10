Polizei Wuppertal

POL-W: W Mit Messer gedroht und Geld erbeutet

Wuppertal (ots)

Zu einem Straßenraub kam es am Samstagabend (24.10.2020, gegen 19:50 Uhr) auf der Wittensteinstraße in Wuppertal. Drei unbekannte Männer raubten einem 29-Jährigen das Portmonee, nachdem einer der Täter ihn zuvor mit einem Messer bedroht hatte. Die beiden Mittäter durchsuchten unterdessen den Rucksack des Opfers nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten die Verbrecher in Richtung Elberfeld. Die drei mit schwarzen Schals maskierten Räuber waren etwa 25-30 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimetern groß. Allesamt hatten sie schwarze Haare und einen dunklen Teint. Der Haupttäter war mit rot/weißen Sneakers bekleidet. Einer seiner Mittäter trug weiße Sneakers. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Raubdelikt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (weit)

