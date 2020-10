Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelecfahrerin nach Unfall schwerverletzt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Auf der Loher Straße in Wuppertal kam es gestern (22.10.2020) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelecfahrerin und einem 12-jährigen Kind. Die 37-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 16:50 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Rudolfstraße, als der 12-jährige Junge plötzlich vor ihr auf die Straße trat. Es kam zum Zusammenstoß und beide stürzten zu Boden. Das Kind zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Die Pedelecfahrerin verletzte sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat Wuppertal bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

