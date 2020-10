Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicherer" - Beratungstermine frei

Wuppertal (ots)

Am 25.10.2020 findet zum achten Mal die landesweite Aktion der Polizei NRW "Riegel vor! Sicher ist sicherer" rund um das Thema Einbruchschutz statt. Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. Durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik können jedoch viele Einbrüche verhindert werden. Am Sonntag, den 25.10.2020, können sich interessierte Bürger kostenlos in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Polizeipräsidium Wuppertal in der Friedrich-Engels-Allee 228 rund um das Thema Einbruchschutz beraten lassen. Eine telefonische Voranmeldung ist unter der Rufnummer 0202-284-1811 erforderlich. Bis Ende November werden zusätzliche Fachberatungen in Sachen Einbruchschutz durch unsere Experten der Kriminalprävention angeboten. Termine hierfür sind: jeden Dienstag in der Polizeiinspektion Solingen, Kölner Straße 26 jeden Mittwoch in der Polizeiinspektion Remscheid, Quimperplatz 1 und jeden Donnerstag im Polizeipräsidium Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228. Das Beratungsangebot findet jeweils in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr in den örtlichen Beratungsräumen statt. Auch hier ist eine telefonische Voranmeldung über die Rufnummer 0202-284-1811 erforderlich. (hm)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell