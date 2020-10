Polizei Wuppertal

POL-W: W/E Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Durchsuchungen nach Verdacht der Schleuserkriminalität

Wuppertal (ots)

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Wuppertal führen seit mehreren Monaten Ermittlungen gegen mutmaßliche Mitglieder einer Schleusergruppe. Gegen vier Beschuldigte, 3 Männer und eine Frau (32, 32, 40 und 47 Jahre) besteht der Anfangsverdacht an der Schleusung von Ausländern in europäische Nachbarländer beteiligt gewesen zu sein. Bei heute erfolgten Durchsuchungen in Wuppertal und Essen konnten neben mehreren Datenträgern auch mutmaßlich gefälschte Personalpapiere, drei Schlauchboote und drei Außenbordmotoren aufgefunden werden. Zudem konnte in einem ebenfalls durchsuchten Kiosk in Wuppertal ein mutmaßlich hier illegal aufhältiger Iraker angetroffen werden. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

