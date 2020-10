Polizei Wuppertal

POL-W: W Im Engelspark niedergeschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Unbekannte überfielen am vergangenen Sonntag (18.10.2020, gegen 01:00 Uhr) einen Mann im Engelspark in Wuppertal. Der 42-jährige Wuppertaler befand sich allein auf einer Bank im Engelspark, als der oder die Täter von hinten an ihn herantraten und ihm einen Schlag gegen den Kopf versetzten. Der oder die Täter stahlen dem durch den Schlag benommenen Opfer seine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld und flohen in Richtung Barmer Bahnhof. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen des nächtlichen Überfalls. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

