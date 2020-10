Polizei Wuppertal

POL-W: Raub in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Sonntagmorgen, 18.10.2020, gegen 09:00 Uhr, kam es in der Langerfelder Straße zu einem Raub. Ein 31-jähriger Ladenbesitzer wurde beim Aufschließen seines Geschäfts zu Boden gestoßen und seiner Bauchtasche beraubt. Die drei Täter flüchteten danach mit ihrer Beute in Richtung Leibuschstraße. Von den drei Räubern trug einer eine beige und zwei eine dunkle Jacke. Hinweisgeber und Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

