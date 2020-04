Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Lambrecht und Edenkoben (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal führt seit 2019 Verfahren wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Gelwäsche gegen mehrere Personen. Am 23.04.2020 wurden zeitgleich acht Objekte in Lambrecht und in Edenkoben zur Detektion von möglichen BtM-Verstecken durchsucht. Es wurden sieben Personen vorläufig festgenommen. Drei Personen wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, weil die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls nicht vorliegen.

Gegen eine Person bestand bereits ein Haftbefehl in anderer Sache. Gegen drei weitere Personen prüft der Ermittlungsrichter den Erlass von Haftbefehlen.

Bei den Durchsuchungen konnte u.a. ein professionell verbautes Versteck gefunden werden. Darin befanden sich ca. 10 kg Marihuana. An anderer Stelle wurden nochmal 200 Gramm Amphetamin gefunden und sichergestellt.

