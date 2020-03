Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tasche und Geldbörse geklaut/Poller weggeschleppt

Kierspe (ots)

Ein Bäckerei-Lieferant wurde am Freitagmorgen an der Friedrich-Ebert-Straße bestohlen. Während er gegen 4.40 Uhr die Backwaren auslieferte, stand sein Lkw nicht abgeschlossen am Straßenrand. Ein Unbekannter nutzte diesen Augenblick und holte die Arbeitstasche mitsamt Handy, Ladegerät und CD aus dem Fahrerhaus zu ziehen. Als der Lieferant zurückkam, sah er eine dunkle Gestalt davonrennen.

Ebenfalls am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 1.25 und 2.50 Uhr hat ein Unbekannter an der Kölner Straße die Fahrertür eines gelben Focus eingeschlagen. Er nahm eine Geldbörse an sich, die im Fach der Fahrertür steckte.

Nach durchzechter Nacht haben vier Männer zwei Absperrpoller vor einem Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße gerissen und gestohlen. Zeugen riefen die Polizei. Eine Streife traf die Männer mit den Pollern auf den Schultern. Die 15, 19 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen bestreiten die Tat. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell