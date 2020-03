Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Küchenbrand verursacht

Werdohl (ots)

Ein 59-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Freiheitstraße verursachte am Samstagmorgen einen Brand in seiner Küche und konnte die Flammen selbst ersticken. Andere Bewohner bemerkten den Brandgeruch, entdeckten ein rußverschmiertes Rohr im Hausflur und riefen die Feuerwehr. Der Mann wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben war er mutmaßlich beim Aufräumen an den Herdschalter gekommen. Als er aus dem Keller zurückkam, stand die Dunstabzugshaube in Brand. Er löschte die Flammen mit Wasser und entsorgte den Brandschutt, bevor Nachbarn und Feuerwehr auf der Matte standen. Die Polizei ermittelt wegen einer fahrlässigen Brandstiftung.

