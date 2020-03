Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte

Herscheid (ots)

Unbekannte sind am Sonntagmorgen in eine Kneipe am Müggenbrucher Weg eingebrochen. Sie brachen drei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassette mit den Tageseinnahmen vom Samstag und diversen Papieren und Bankkarten. Die Tat passierte zwischen 5 und 9.50 Uhr. Die Polizei in Plettenberg bittet um Hinweise unter Telefon 02391/9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell