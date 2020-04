Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

BERICHTIGUNG Künzelsau: Einbruch in Baustoffhandel

Einige Elektrogeräte und Werkzeuge wurden in der Zeit von Freitagabend, 18.30 Uhr bis Samstagmorgen, 07.15 Uhr, aus einem Baustoffhandel in der Gaisbacher Straße in Künzelsau gestohlen. Unbekannten Tätern gelang es die Eingangstüre aufzuwuchten. Neben einem geringen Geldbetrag entwendeten die Einbrecher mindestens 18 Elektrogeräte wie z.B. Akku-Bohrer, Akku-Winkelschleifer. Ebenso stahlen sie diverses Werkzeug. Der Wert der entwendeten Geräte und Werkzeuge beträgt mehrere tausend Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gaisbacher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau, Tel.: 07940/9400, in Verbindung zu setzen.

Pfedelbach: Unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Am frühen Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, bemerkten Polizeibeamte des Polizeireviers Öhringen bei einer Verkehrskontrolle einen, allem Anschein nach, unter Betäubungsmitteln stehenden Fahrzeugführer. Der 22-Jährige wurde in Pfedelbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe abgegben und wird wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell