Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl einer Geldbörse

Lauterecken (ots)

Bereits am Freitagnachmittag wurde in der Lautertalstraße eine Geldbörse entwendet. Der Besitzer hatte seinen PKW ab etwa 12:00 Uhr aufgrund eines Umzuges mit geöffnetem Kofferraum am Straßenrand abgestellt. Er trug immer wieder Sachen ans Auto. Versehentlich ließ er auch seine braune Ledergeldbörse im Kofferraum liegen. Gegen 15:00 Uhr stellte er dann fest, dass der Geldbeutel aus dem geöffneten Kofferraum entwendet worden war. Wer Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, möge sich bitte unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen. |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell