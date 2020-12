Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher stehlen Tresor

RhedeRhede (ots)

In Wohnräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Rhede. Die Täter verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang in das Gebäude an der Schmöldersstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Tresor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

