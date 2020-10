Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - "Riegel vor" Aktionstag am Sonntag

Bild-Infos

Download

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 25.10. findet landesweit der Aktionstag gegen Wohnungseinbruch statt. In der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr steht KHK Peter Beckmann am Telefon (02336-9166-2952) und auf dem Facebook-Kanal der Behörde (Polizei NRW Ennepe-Ruhr-Kreis) für Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Ist meine Wohnung ausreichend gesichert? Welche Möglichkeiten zum Nachrüsten gibt es? Was bringen Bewegungsmelder? Unter welchen Voraussetzungen ist eine Videoüberwachung zulässig? - Sie fragen, wir antworten! - "Um Einbrüche zu verhindern und die Täter auf frischer Tat zu erwischen, benötigt die Polizei die Unterstützung der Bürger. Es ist wichtig, die Augen offen zu halten und verdächtige Feststellungen über die 110 zu melden." so KHK Beckmann. Daher findet im Anschluss an die Sprechstunde ab 16:30 ein Gewinnspiel statt: der Caddy der örtlichen Polizei-Personalwerbung wird in den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises unterwegs sein. Wer ihn meldet (in diesem Falle nicht über die 110, sondern über die 02336-9166-2120) hat die Chance auf ein kleines Überraschungspaket.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell