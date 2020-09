Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand am 08.09. gegen 14:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Pestalozzistraße. Dort stieß ein 60-jähriger PKW-Fahrer beim Rückwärtsfahren aus seiner Garage gegen eine 59-jährige PKW-Fahrerin, die ihren PKW aufgrund der erkannten Situation bereits bis zum Stillstand abgebremst hatte, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte. |pips

