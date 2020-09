Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots)

Als am 08.09. gegen 13:00 Uhr eine 37-jährige PKW Fahrerin in der Winzler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, ergaben sich während der Kontrolle Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss bei der Fahrerin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorübergehend in Verwahrung genommen. Die 37-jährige muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. |pips

