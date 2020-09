Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Waldhütte niedergebrannt

Vinningen (ots)

Am 07.09.2020 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Pirmasens über einen Brand eines größeren Waldstücks im Bereich der Schelermühle bei Vinningen informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine ca. 25 qm große Waldhütte in Brand geraten war und trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr fast vollständig niederbrannte. Sowohl die Brandursache als auch die genaue Schadenshöhe sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Tel. 06331-5200 oder per Email an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. kips

