Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Lemberg OT Glashütte (ots)

Als am 06.09. gegen 14:20 Uhr der Besitzer eines schwarzen PKW VW Polo, der auf dem Parkplatz am Friedhof in Lemberg OT Glashütte an der L 485 abgestellt war, auf dem Rückweg zu seinem Auto war, nahm er ein klirrendes Geräusch wahr und konnte beobachten, wie sich eine schwarz gekleidete männliche Person von seinem Auto zu einem weißen Kleinwagen begab und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte. Als er an seinem VW Polo ankam, musst er feststellen, dass die rechte Seitenscheibe eingeschlagen war und eine auf dem Beifahrersitz deponierte Stoffumhängetasche samt Führerschein, Reisepass, EC-Karten und anderen Gegenständen fehlte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Fahndungsmaßnahmen nach dem weißen Kleinwagen führten nicht zum Erfolg. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Kleinwagen geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

