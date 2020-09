Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sicherstellung größerer Mengen an Betäubungsmitteln in zwei Fällen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.09.2020, 20:00 Uhr - 20:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet SV: Nachdem bei einem 20-jährigen E-Scooter-Fahrer, der unter Drogeneinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte, im Rahmen der Durchsuchung seiner Kleidung mehrere Griptütchen mit insgesamt 22 Gramm Cannabis entdeckt worden waren, durchsuchten die Beamten die Wohnung des jungen Mannes und entdeckten dort weitere 170 Gramm Haschisch, das sie sicherstellten. Gegen den 20-Jährigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeit: 06.09.2020, 23:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Steinhauser Straße (Kontrollörtlichkeit) SV: Im Rahmen der Kontrolle einer dreiköpfigen Fußgängergruppe fiel den Beamten bei einem 42-jährigen Mann auf, dass dieser trotz kühler Außentemperaturen Schweißperlen auf der Stirn hatte. Auf seinem Personalausweis stellten sie weiße Pulverrückstände fest, so dass sie den Mann nach Drogen durchsuchten - und fündig wurden: Er führte in einer Griptüte 50 Gramm Amphetamin mit. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten an mehreren Aufbewahrungsstellen weitere 350 Gramm Amphetamin. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen. | pizw

