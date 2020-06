Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Geschwindigkeitskontrollstellen für die 27. Kalenderwoche 2020

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 27. Kalenderwoche 2020

(fg) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Wild-, Unfall- sowie Gefahrenstrecken. Zudem werden sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen in einer 30er-Zone in Neu-Isenburg und an einem Altenheim in Offenbach kontrollieren.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

29.06.2020: Gemarkung Offenthal, B 486 in Fahrtrichtung Langen (Wild); Gemarkung Biebergemünd, B 276 in Fahrtrichtung Bad Orb;

30.06.2020: Gemarkung Erlensee, K 854 in Fahrtrichtung Erlensee; Gemarkung Neu-Isenburg, L 3313;

01.07.2020: Gemarkung Langen, B 486 in Fahrtrichtung BAB 5 (Wild); Gemarkung Frankfurt, BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt (Ausbauende); Gemarkung Egelsbach, BAB 661 in Fahrtrichtung Egelsbach;

02.07.2020: Offenbach, Bischofsheimer Weg in Fahrtrichtung Waldheim (Altenheim); Gemarkung Großauheim, L 3308 in Fahrtrichtung Kahl;

03.07.2020: Neu-Isenburg, Bansastraße (30er-Zone).

Offenbach, 26.06.2020, Pressestelle, Felix Geis

