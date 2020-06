Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Weltkriegsbombe am Fliegerhorst Erlensee entschärft

Offenbach (ots)

Weltkriegsbombe am Fliegerhorst entschärft - Erlensee

(hf) Am heutigen Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, wurde auf dem Fliegerhorst Erlensee im Rahmen von Bauarbeiten eine amerikanische 50-kg-Weltkriegsbombe mit Heckzünder gefunden. Der Kampfmittelräumdienst wurde zwecks Entschärfung verständigt. Räumungs- und Evakuierungsmaßnamen waren auf dem weitläufigen Gelände nur in geringem Umfang erforderlich, so dass sich für die Bevölkerung nur unwesentliche Beeinträchtigungen ergaben. Um 18.52 Uhr konnten die Bombe erfolgreich entschärft und anschließend alle Sperrmaßnahmen aufgehoben werden.

Offenbach am Main, 25.06.2020, Pressestelle, Henry Faltin

