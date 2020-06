POL-OF: Nach Schussabgabe auf besetztes Fahrzeug: Haftbefehle gegen zwei Verdächtige erlassen - Bad Soden-Salmünster

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 25.06.2020

Nach Schussabgabe auf besetztes Fahrzeug: Haftbefehle gegen zwei Verdächtige erlassen - Bad Soden-Salmünster

(fg) Gegen zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren aus Gießen und Gelnhausen, die im dringenden Tatverdacht stehen, am 6. Juni für die Schüsse auf einen mit mehreren Personen besetzten Mercedes in Bad Soden-Salmünster mitverantwortlich zu sein (wir berichteten), ist am Dienstag Haftbefehl erlassen worden; ihnen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Unmittelbar nach der Tat richtete die Kripo beim Regionalkommissariat in Gelnhausen eine Arbeitsgruppe ein, die aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit mehrere beteiligte Personen identifizieren und diese vernehmen konnte. Hierbei geriet neben den beiden 24 und 27 Jahre alten Beschuldigten ein 29-Jähriger in den Fokus der Ermittler, der ebenfalls am Tatgeschehen beteiligt gewesen sein soll. Nach jetzigem Ermittlungsstand könnten noch ausstehende Geldzahlungen aus Drogengeschäften zu den seit Anfang Juni bestehenden Konfrontationen zwischen den Beschuldigten und einem 25 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis geführt haben, die letztlich in der Schussabgabe in der Dr.-Richard-Küch-Straße am 6. Juni mündete. Um die noch "offene" Angelegenheit zu klären, verabredeten sich die beiden Parteien am Nachmittag des 6. Juni zu einem Treffen im Industriegebiet in Bad Soden-Salmünster, wobei der 25-jährige Geschädigte weitere Personen zur Unterstützung mitbrachte. In der Dr. Richard-Küch-Straße ereignete sich letztlich die Schussabgabe aus dem Fahrzeug heraus, in dem die drei Beschuldigten saßen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schoss der 27 Jahre alte Beschuldigte vom Rücksitz aus, auf den am Fahrbahnrand stehenden schwarzen Mercedes. An und in diesem befanden sich der 25-Jährige mit seinen drei weiteren Begleitern. Ein 23 Jahre alter Begleiter wurde durch einen Streifschuss verletzt.

Die eingerichtete Arbeitsgruppe führte neben den umfangreichen Ermittlungen eine Vielzahl an Vernehmungen sowie Wohnungsdurchsuchungen durch, die sie auf die Spur der nun festgenommenen Personen führte.

Die beiden 24 und 27 Jahre alten Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau am Mittwochnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei bezüglich des Tatbeitrags des 29-jährigen Mitbeschuldigten dauern an.

Offenbach, 25.06.2020, Pressestelle, Felix Geis

