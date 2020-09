Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 26-Jähriger fährt Rennen gegen die Polizei

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.09.2020, 22:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Molitorstraße SV: Eine Funkstreifenbesatzung wurde auf einen Audi S3 Sportback aufmerksam, der an der Ampelkreuzung Landauer Straße/Saarlandstraße (Standort Landauer Straße in Richtung Innenstadt) einen Vollgasstart nach links in Richtung Molitorstraße vollzog. Bei der sofortigen Nacheile mit Blaulicht musste der Funkstreifenwagen bis auf 120 km/h beschleunigt werden, um halbwegs mit dem offenbar sofort flüchtenden S3 mithalten zu können. Dieser bog in der Seilerstraße (Verlängerung der Molitorstraße) nach links in die Ringstraße ab und beschleunigte sofort wieder, so dass die Beamten nun auch noch das Martinshorn ihres Funkstreifenwagens zuschalteten. Der S3 bog nach kurzer Fahrt nach rechts in die Fuchsstraße (30 km/h-Zone) und von dort nach links in die Denisstraße (30 km/h-Zone) ein und beschleunigte jedes Mal nach dem Abbiegen auf bis zu 90 km/h, wie die Beamten anhand ihres eigenen Tachos feststellten. Am spitzwinkligen Übergang der Denisstraße in die Ringstraße fuhr er auf die Ringstraße zurück und bog kurz darauf nach links in die Kesselbachstraße ein. Diese befuhr er mit hoher Geschwindigkeit bis zur Einmündung in die Landauer Straße, wo er nach links einbog und wenig später wieder am Ausgangspunkt der Verfolgungsfahrt (Ampelkreuzung Landauer Straße/Saarlandstraße) angekommen war. Beim zweiten Linksabbiegen in die Molitorstraße geriet das hochmotorisierte Fahrzeug zu weit nach rechts und stieß mit dem rechten Vorderrad an den Bordstein, was zum Bruch der Vorderachse führte. Die Flucht war ca. 100 Meter weiter in der Molitorstraße beendet. Der 26-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest: 0,72 Promille). Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann aus dem Kreis Südwestpfalz ein und stellten zum Zwecke der Einziehung seinen Führerschein sicher.

Der nicht mehr fahrbereite, fünf Jahre alte 300-PS-Wagen, den der 26-Jährige nach eigenen Angaben erst am Vortag gekauft und noch nicht umgemeldet hatte, musste abgeschleppt werden. An ihm dürfte ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. | pizw

