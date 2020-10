Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Versuchter Einbruch

Wetter (ots)

Am 21.10. in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr versuchten unbekannte Täter erfolglos, in ein freistehendes Wohnhaus Im Blumental einzubrechen. Die Haustür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand und die Täter verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

