Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Ennepe-Ruhr-Kreis - Nachtrag zu "Erneut Betrugsversuche bei Senioren"

Hattingen/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Neben dem Vorgehen, während der betrügerischen Anrufe Namen von örtlichen Bezirksbeamten zu nennen, ist in den letzten Tagen ebenfalls zu bemerken, dass teilweise ganze Straßenzüge nacheinander abtelefoniert werden. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass sich die Täter in räumlicher Nähe befinden. Die Polizei bittet daher darum, verdächtige Anrufe möglichst zeitnah über die 110 oder über die örtliche Polizeiwache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell