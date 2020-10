Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Mehrere Einbrüche in Garagen und Pkw in Wengern

Wetter (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.10. brachen unbekannte Täter in Wengern in mehrere Garagen und Fahrzeuge ein. Im Bremmen und im Bommerholzer Weg brachen sie Garagen auf, aus einer entwendeten sie unter anderem eine Kettensäge. Die drei geschädigten Pkw waren in der Markstraße sowie ebenfalls Im Bremmen und im Bommerholzer Weg geparkt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02335-9166-7000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell