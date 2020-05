Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Rhede (ots)

Die Tür einer Gewahrsamszelle schloss sich in der Nacht zum Freitag in der Polizeiwache in Bocholt hinter zwei Männern: Polizeibeamte hatten die beiden nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Rhede noch in der Nähe des Tatorts festnehmen können.

Eine Alarmanlage hatte gegen Mitternacht ausgelöst - zunächst Unbekannte waren in die Geschäftsräume an der Straße Molkereihof eingedrungen. Um hineinzukommen, waren die Täter mit Gewalt vorgegangen: Sie hatten die Glasscheibe der Tür zum Geschäft eingeschlagen.

Als Polizeibeamte kurz darauf an der Bäckerei eintrafen, konnten sie zunächst einen 26-jährigen Marler festnehmen - er war vom Tatort weggerannt. Der zweite Beschuldigte hatte sich in einiger Entfernung an einem Haus an der Bahnhofstraße versteckt. Die Beamten entdeckten den 27-jährigen, ebenfalls in Marl lebenden Mann und nahmen auch ihn fest. Darüber hinaus stellten sie das Fahrzeug des 26-Jährigen sicher.

Die Tatverdächtigen sind für die Polizei keine Unbekannten: Beide sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

