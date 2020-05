Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Kreis Borken - Pedelec entwendet/Hinweise zum Sichern gegen Diebstahl

Gronau/Kreis Borken (ots)

Ein Pedelec haben Unbekannte am Dienstag in Gronau-Epe gestohlen Das schwarz lackierte Trekkingrad vom Typ Greens Ashford im Wert von circa 2.200 Euro hatte verschlossen an der Gronauer Straße gestanden. Dort kam es zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr zu dem Diebstahl. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Immer wieder haben es Diebe auf Elektrofahrräder abgesehen. Vor diesem Hintergrund rät die Polizei erneut dazu, das eigene Zweirad so gut wie möglich gegen Diebstahl zu sichern. Dazu einige Hinweise:

- Ein Rahmenschloss allein reicht nicht aus - es schützt nicht gegen das Wegtragen oder Wegrollen. Ein zusätzliches Ketten-, Bügel- oder Panzerkabelschloss kann das besser verhindern.

- Wer ein zusätzliches Schloss kaufen will, sollte auf Qualität achten. Experten empfehlen, in die zusätzliche Sicherheit etwa zehn Prozent der Kaufsumme des Zweirades zu investieren.

- Wenn möglich, sollte man das Rad an einen festen Gegenstand anschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer. Wer mit mehreren Rädern unterwegs ist, kann diese auch zusammenschließen.

- Wer ein Schloss möglichst hoch anbringt, macht es Dieben schwerer, einen Bolzenschneider einzusetzen - sie können ihn dann nicht mehr auf dem Boden absetzen.

- Beim Abstellen sollte man darauf achten, keinen schlecht einsehbaren Platz zu wählen.

- Akku, Tacho und Computer sollte mitnehmen, wer sein Pedelec für längere Zeit abstellt. Denn auch das Zubehör eines Elektrofahrrades kann ein begehrtes Diebesgut darstellen.

- Ein GPS-Tracker am Rad schlägt Alarm, wenn es unbefugt bewegt wird und macht es möglich, den Standort per Handy zu orten.

- Ein Fahrradpass kann helfen, im Falle eines Falles gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren. Den Fahrradpass gibt es neben der Printversion inzwischen auch schon als App für Smartphones.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell