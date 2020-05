Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eisentor ausgebaut und gestohlen

Heinsberg (ots)

An der Linderner Straße schraubten unbekannte Täter, zwischen dem 13. Mai (Mittwoch) und dem 16. Mai (Samstag), ein zweiflügliges Eisentor an einer Einfahrt ab und stahlen es.

