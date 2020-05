Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 138 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 17.05.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Festnahmen nach Einbruch in Lagerhalle

Am Samstag (16.Mai) gegen 23.35 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich mehrere Personen auf dem Gelände eines Logistikunternehmens an der Sittarder Straße aufhielten und sich an der dortigen Lagerhallle zu schaffen machten. Nachdem die Polizei das Gelände umstellt hatte, konnten eine 24-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann aus Mönchengladbach vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Lagerhalle unter Einsatz eines Diensthundes wurde ein 35-jähriger Mann, ebenfalls aus Mönchengladbach, angetroffen und auch vorläufig festgenommen werden. Er wurde bei der Festnahme durch den Diensthund leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus zur Polizeiwache gebracht werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnten, dass sich noch weitere Personen auf dem Gelände aufhielten, wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche des Geländes angefordert. Bei der Suche wuden jedoch keine weiteren Personen gefunden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an

