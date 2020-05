Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In zwei Pkw eingedrungen

Wassenberg (ots)

Zwischen Donnerstag, 14. Mai, 16.30 Uhr und Freitag, 15. Mai, 5 Uhr, drangen unbekannte Personen in ein Fahrzeug, das auf der Forckenbeckstraße parkte und in einen weiteren Wagen an der Packeniusstraße ein. In beiden Fällen wurde auf den ersten Blick nichts entwendet.

