Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgänger übersehen - Zwei Leichtverletzte

AhausAhaus (ots)

Beim Abbiegen übersehen hat ein 87-Jähriger am Freitag zwei Fußgänger in Ahaus. Der Ahauser bog an der Kreuzung Hessenweg / Fuistingstraße nach rechts auf die Fuistingstraße ab, als ein 47-Jähriger und eine 48-Jährige, beide aus Ahaus, die Fuistingstraße querten. Der gegen 23.00 Uhr aus Richtung Wessumer Straße kommende Autofahrer hatte zunächst an der rotlichtzeigenden Ampel gehalten, fuhr bei Grün an und ließ einen Radfahrer passieren, um dann seine Fahrt fortzusetzen. Das Fahrzeug kollidierte mit den auf der Fußgängerfurt laufenden Passanten. Beide Personen verletzten sich dabei leicht. Der Rettungsdienst bracht die 48-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

